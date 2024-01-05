«Ювентус» заинтересован в переходе Сперцяна летом 2024 года

По информации источника, «Ювентус» в декабре общался с представителями Эдуарда Сперцяна, но все дальнейшие переговоры возобновятся только ближе к лету. Отмечается, что в туринском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды. Сообщается, что сейчас полузащитник сосредоточен на выступлениях за «Краснодар» в весенней части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.