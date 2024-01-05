Родри может пропустить матч Кубка Англии из-за трагедии в семье

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл причину, из-за которой полузащитник «горожан» Родриго Эрнандес может не принять участие в грядущем матче 1/32 Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», который состоится 7 января.

«К сожалению, вчера в Мадриде скончалась бабушка Родри. Сегодня и завтра его не будет в Англии. Надеюсь, он успеет вернуться к матчу, но семья важнее всего», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.