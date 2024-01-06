«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Ранее первым участником 1/16 финала стал «Фулхэм», который обыграл «Ротерхэм» (1:0). Другие две встречи завершились вничью. Победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.