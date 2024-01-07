Стало известно, какую зарплату «Реал» предлагал Мбаппе в 2022 году

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже знает условия, которые предложил мадридский «Реал», чтобы заключить с ним соглашение о переходе в клуб летом 2024 года. Финансы, предлагаемые испанской стороной, ниже, чем в 2022 году, когда, несмотря на достижение взаимопонимания между сторонами, Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, Мбаппе предложили подписной бонус в размере € 130 млн и зарплату в размере € 26 млн в год в 2022 году. В данный момент из-за меньшей экономической мощи «Реала» и нового направления спортивного развития — клуб фокусируется на молодых талантах — сумма не достигнет того уровня, который был в 2022 году. Тем не менее, «Реал» прилагает значительные усилия и сделал важное исключение в своей шкале зарплат, поэтому Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком в команде в случае перехода.