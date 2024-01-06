Тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем

«Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет – не хочу ничего знать о других или с кем-то разговаривать.



Ведёт ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда. Честность и взаимность имеют для меня большое значение. У меня нет причин думать, что семья Фридкиных нечестная. Я доверяю их честности на 100 процентов.



Это не значит, что они хотят меня здесь видеть, но я не верю, что они ведут переговоры с другими тренерами за моей спиной», — заявил Моуринью на пресс-конференции.