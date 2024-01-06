Американский тренер вступился за Тимощука из-за критики на Украине

Мы с ним дружим, но не близко. Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Я желаю ему только добра. Он потерял всё на Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил всё в России», — цитирует Люкенса «Украинский футбол».