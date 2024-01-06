Мать Акинфеева рассказала о неудобстве из-за популярности сына

Ирина Акинфеева, мать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала о неудобстве, которое ей доставила популярность сына. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, однажды болельщики просили у нее автограф.

«Мне даже как-то неудобно, стыдно было. Они держат какие-то листочки, открытки, просят расписаться. Говорю:



"А я здесь при чем?" Они отвечают: "Ну вы же мама Игоря"», — рассказала Ирина Акинфеева.

17 августа Акинфеев высказался о своей популярности.

«Я могу оценить легендарность какого-то другого человека», — заявил спортсмен, добавив, что ему не нравится слово «легенда».

Он отметил, что не любит свою популярность, потому что ему не хватает открытости к людям.