СМИ: Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Полузащитника московского ФК «Спартак» Квинси Промеса из Нидерландов могут экстрадировать из ОАЭ на родину после публикации фото в социальных сетях, пишет нидерландский портал Voetbalzone.

Промеса подозревают в контрабанде наркотиков на родине, ранее он опубликовал в соцсетях фото из Дубая, где он отмечал день рождения, пишет Voetbalzone, передает ТАСС.

Между странами есть договор об экстрадиции, футболисту может угрожать депортация, если прокуратура Нидерландов сообщит властям ОАЭ о нахождении подозреваемого на территории страны.

В июне прошлого года Промеса в Амстердаме приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.