СМИ: Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Voetbalzone: Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды
Полузащитника московского ФК «Спартак» Квинси Промеса из Нидерландов могут экстрадировать из ОАЭ на родину после публикации фото в социальных сетях, пишет нидерландский портал Voetbalzone.
Промеса подозревают в контрабанде наркотиков на родине, ранее он опубликовал в соцсетях фото из Дубая, где он отмечал день рождения, пишет Voetbalzone, передает ТАСС.
Между странами есть договор об экстрадиции, футболисту может угрожать депортация, если прокуратура Нидерландов сообщит властям ОАЭ о нахождении подозреваемого на территории страны.
В июне прошлого года Промеса в Амстердаме приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
В мае Промеса на родине привлекли за участие в контрабанде наркотических веществ. Прокуратура страны запросила для футболиста два года тюрьмы.