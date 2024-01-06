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Voetbalzone: Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды

Полузащитника московского ФК «Спартак» Квинси Промеса из Нидерландов могут экстрадировать из ОАЭ на родину после публикации фото в социальных сетях, пишет нидерландский портал Voetbalzone.

СМИ: Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды
© globallookpress.com

Промеса подозревают в контрабанде наркотиков на родине, ранее он опубликовал в соцсетях фото из Дубая, где он отмечал день рождения, пишет Voetbalzone, передает ТАСС.

Между странами есть договор об экстрадиции, футболисту может угрожать депортация, если прокуратура Нидерландов сообщит властям ОАЭ о нахождении подозреваемого на территории страны.

В июне прошлого года Промеса в Амстердаме приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В мае Промеса на родине привлекли за участие в контрабанде наркотических веществ. Прокуратура страны запросила для футболиста два года тюрьмы.

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