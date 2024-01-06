В Италии реабилитировали Диего Марадону
Власти Италии окончательно реабилитировали легендарного футболиста Диего Марадону (1960-2020) по делу о неуплате налогов, рассказал адвокат футболиста Анджело Пизани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Юрист пояснил, что точку в споре с итальянскими налоговыми службами поставил Кассационный суд. В высшей судебной инстанции признали, добавил он, что «нет свидетельств уклонения от уплаты налогов».
Пизани напомнил, что Марадона в конце 1980-х годов играл в итальянском клубе «Наполи». На фоне этого, уточнил адвокат, налоговики пытались взыскать с футболиста €40 млн.
«Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчеты приводят к нулю», — подчеркнул юрист.
Вместе с тем, заметил Пизани, дело можно было не доводить до судебной тяжбы. Кроме того, резюмировал он, никто теперь не восполнит ни моральный, ни материальный ущерб, а также ущерб, нанесенный образу Марадоны.