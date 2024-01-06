В Италии реабилитировали Диего Марадону

Власти Италии окончательно реабилитировали легендарного футболиста Диего Марадону (1960-2020) по делу о неуплате налогов, рассказал адвокат футболиста Анджело Пизани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Юрист пояснил, что точку в споре с итальянскими налоговыми службами поставил Кассационный суд. В высшей судебной инстанции признали, добавил он, что «нет свидетельств уклонения от уплаты налогов».

Пизани напомнил, что Марадона в конце 1980-х годов играл в итальянском клубе «Наполи». На фоне этого, уточнил адвокат, налоговики пытались взыскать с футболиста €40 млн.

«Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчеты приводят к нулю», — подчеркнул юрист.