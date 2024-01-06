«ПСЖ» обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча»

Французский «ПСЖ» обвиняют в попытке повлиять на исход «Золотого мяча» 2021 года в пользу бывшего игрока команды Лионеля Месси, сообщает Le Monde.

По информации источника, официальные лица «ПСЖ» пытались повлиять на бывшего главного редактора France Football и организатора розыгрыша «Золотого мяча» Паскаля Ферре.

Руководство парижского клуба пыталось заручиться поддержкой Ферре посредством различных одолжений. При этом расследование было сосредоточено на бывшем директоре по коммуникациям французской команды Жан-Мартиале Рибе.