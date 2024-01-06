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Мбаппе рассказал, с какой проблемой столкнулся Лионель Месси в «ПСЖ»

25-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о проблеме, с которой столкнулся бывший одноклубник Килиана, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во времена выступлений за французский клуб.

Мбаппе рассказал, с какой проблемой столкнулся Месси в «ПСЖ»
© Чемпионат.com

«Месси заслуживает всяческого уважения. Честно говоря, во Франции он не получил того уважения, которого заслуживал», — приводит слова Мбаппе Amazon Prime Sport.

Напомним, Месси покинул французский клуб летом 2023 года, став свободным агентом. Вскоре аргентинец перешёл в команду из МЛС. Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

Футбол
Килиан Мбаппе
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