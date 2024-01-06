Футболист сборной Алжира потерял сознание во время матча в Катаре
Анди Делор, 32-летний футболист клуба «Умм-Салаль», потерял сознание во время матча с «Аль-Араби» в финале Кубка звёзд в Катаре. Об этом пишет «Чемпионат».
По данным портала, матч завершился победой «Умм-Салаль» со счетом 9:4 (4:4 в основное и в дополнительное время и 5:4 в серии пенальти).
Делор в начале матча забил гол, открыв тем самым счет в игре. Через 10 мин после этого игрок «ни с того ни с сего упал на газон и начал биться в конвульсиях». Медики сразу же оказали помощь футболисту.
Журналисты пояснили, что во втором тайме Делор появился на скамейке запасных своего клуба.
Ранее спортсмен выступал за французские клубы «Тур», «Кан», «Тулуза», «Монпелье» и «Ницца». Кроме того, он играл за британские и мексиканские клубы.
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