«Арсенал» и «Астон Вилла» интересуются Леонардо Спинаццолой

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, на приобретение 30-летнего игрока обороны всерьёз нацелены «Арсенал» и «Астон Вилла». Оба клуба готовы как купить защитника в январе, так и подписать его летом на правах свободного агента.

Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за римлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.