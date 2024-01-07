«Зенит» получил предложение от «Гремио» по аренде Ду Кейроса

Бразильский «Гремио» сделал предложение по аренде игрока «Зенита» Ду Кейроса, сообщает журналист Диого Росси на своём сайте.

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По информации источника, в данный момент между командами проходят переговоры, а руководство «Гремио» ждёт ответа от сине-бело-голубых по аренде бразильца Ду Кейроса.

Бразильский полузащитник является воспитанником «Коринтианса» и был переведён в основную команду летом 2021 года. Уже летом 2023 года сине-бело-голубые подписали Ду Кейроса в качестве свободного агента.