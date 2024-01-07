$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

«Зенит» получил предложение от «Гремио» по аренде Ду Кейроса

Бразильский «Гремио» сделал предложение по аренде игрока «Зенита» Ду Кейроса, сообщает журналист Диого Росси на своём сайте.

«Зенит» получил предложение от «Гремио» по аренде Ду Кейроса
© Чемпионат.com

По информации источника, в данный момент между командами проходят переговоры, а руководство «Гремио» ждёт ответа от сине-бело-голубых по аренде бразильца Ду Кейроса.

Бразильский полузащитник является воспитанником «Коринтианса» и был переведён в основную команду летом 2021 года. Уже летом 2023 года сине-бело-голубые подписали Ду Кейроса в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

Футбол
Ду Кейрос
Зенит
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости