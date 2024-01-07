Российский футболист запустил процесс получения израильского гражданства

Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства
Российский футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой собирается получить гражданство другой страны.
Как информирует источник, полузащитник “Динамо” Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Ранее сообщалось о том, что российский футболист близок к переходу в “Маккаби”. Ожидается, что он подпишет контракт с клубом из Хайфы на 3,5 года.
Напомним, Лесовой выступает за “Динамо” с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Москвы рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.