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Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Российский футболист московского “Динамо” Даниил Лесовой собирается получить гражданство другой страны.

Российский футболист запустил процесс получения израильского гражданства
© Алексей Филиппов / РИА Новости

Как информирует источник, полузащитник “Динамо” Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства. Ранее сообщалось о том, что российский футболист близок к переходу в “Маккаби”. Ожидается, что он подпишет контракт с клубом из Хайфы на 3,5 года.

Напомним, Лесовой выступает за “Динамо” с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Москвы рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 1,80 млн евро.

Футбол
Даниил Лесовой
Динамо
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