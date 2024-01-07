Экс-игрок «Спартака» рассказал, что забрал машину за долги

«Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир. Сначала даешь людям деньги, ждешь ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать. Сколько у меня должников? Про кого то я уже и забыл. Но суммы немаленькие, это факт», — сказал Ещенко.