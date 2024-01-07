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Экс-игрок "Спартака" Ещенко: недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о «разводах на деньги» среди российских футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

Экс-игрок «Спартака» рассказал, что забрал машину за долги
© РИА Новости

«Думаю, что среди футболистов это распространенное явление. Терял определенную сумму, понимал, что ее надо как то возвращать. Способы есть разные. Недавно за долги забрал машину, такой вот я рэкетир. Сначала даешь людям деньги, ждешь ждешь, а в ответ тишина, вот и приходится действовать. Сколько у меня должников? Про кого то я уже и забыл. Но суммы немаленькие, это факт», — сказал Ещенко.

Защитник является воспитанником иркутского «Зенита». За свою карьеру он успел поиграть за киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и московское «Динамо». Последним клубом Ещенко стало «Знамя». Он завершил карьеру в 2022 году. Сейчас Ещенко — руководитель программы развития молодежного футбола в «Кубани».

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны.

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