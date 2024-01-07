Матч Кубка Франции по футболу завершился со счетом 12:0

Клубы высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу (Ligue 1) вступили в борьбу за Кубок страны со стадии 1/32 финала, которая завершится в воскресенье, 7 января. Накануне в одном из матчей раунда представитель элиты "Лилль" на своем поле в Вильнев-д'Аск разгромил "Золотых львов" из заморского департамента Франции острова Мартиника в Карибском бассейне со счетом 12:0.

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Бытует несколько ошибочное мнение, что национальными турнирами с самой широкой географией являются чемпионаты России по командным игровым видам спорта в те сезоны, когда в одном дивизионе выступают команды с западного Калининграда и восточных Хабаровска, Южно-Сахалинска или Владивостока. Но это касается только чемпионатов, а в кубковых розыгрышах самые длительные путешествия приходится иногда совершать футбольным командам, оспаривающим французский трофей.

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Здесь на предварительном этапе играют клубы следующих заморских территорий - Французской Гвианы (Южная Америка), островов Реюньон и Майотта в Индийском океане, Мартиники, Гваделупы (Карибский бассейн), тихоокеанских Таити и Новой Каледонии. Победители региональных раундов проводят затем "заморский плей-офф", а после несколько команд подключаются к соперничеству с клубами метрополии. Либо футболистам из французской провинции приходится совершать сверхдальние путешествия, либо наоборот - кому-то держать путь из Тихого океана или Америки в Европу.

Одна из особенностей Кубка Франции - слепая жеребьевка. Например, в 1/32 финала получились пары, где друг с другом играют клубы элиты ("Ланс" - "Монако", "Мец" - "Клермон"), а есть пары с участием команд, например, из пятого дивизиона или соперничество коллективов шестого уровня и четвертого.