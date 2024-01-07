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Пименов выделил двух футболистов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о двух ярких игроках РПЛ.

Пименов выделил двух футболистов РПЛ
©  сайт РПЛ

«Если выделять кого-то персонально, то, наверное, это будут Кривцов и Тикнизян. Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве, при этом играя не на своей родной позиции. Также много голевых передач на его счету», – приводит слова Пименова Legalbet.

Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в «Байер» из Леверкузена. До этого им уже интересовались немецкие клубы.

В текущем сезоне РПЛ у Тикнизяна 16 матчей, шесть голов и и две результативные передачи. Его команда идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
Наир Тикнизян
Руслан Пименов
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