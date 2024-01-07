Пименов выделил двух футболистов РПЛ

«Если выделять кого-то персонально, то, наверное, это будут Кривцов и Тикнизян. Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве, при этом играя не на своей родной позиции. Также много голевых передач на его счету», – приводит слова Пименова Legalbet.