Пименов выделил двух футболистов РПЛ
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о двух ярких игроках РПЛ.
«Если выделять кого-то персонально, то, наверное, это будут Кривцов и Тикнизян. Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве, при этом играя не на своей родной позиции. Также много голевых передач на его счету», – приводит слова Пименова Legalbet.
Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в «Байер» из Леверкузена. До этого им уже интересовались немецкие клубы.
В текущем сезоне РПЛ у Тикнизяна 16 матчей, шесть голов и и две результативные передачи. Его команда идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.