Экс-игрок «Спартака» заявил, что государство пытается лишить его второй квартиры

«Удалось ли положительно решить вопрос с изъятием квартиры? Нет. Суд наши ходатайства не стал принимать. Одну квартиру государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя.