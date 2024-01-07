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Тренер «Зенита» Тимощук находится в России на матче СКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук находится в России, сообщил корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов

Стало известно местонахождение тренера «Зенита» Тимощука
© Спорт день за днем

в своем Telegram-канале.

В эти минуты Тимощук находится на зрительской трибуне Ледового дворца Санкт-Петербурга, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и магнитогорским «Металлургом».

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в украинских клубах «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев), в комментарии изданию «Украинский футбол» заявил, что Тимощук покинул Россию и уехал жить в другую страну.

44-летний Тимощук – бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины (144 матча). С 2017 года бывший капитан петербургского клуба входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

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