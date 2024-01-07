Стало известно местонахождение тренера «Зенита» Тимощука

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук находится в России, сообщил корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов

В эти минуты Тимощук находится на зрительской трибуне Ледового дворца Санкт-Петербурга, где проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и магнитогорским «Металлургом».

Ранее американский тренер Деннис Люкенс, работавший в украинских клубах «Кристалл» (Херсон) и «Судостроитель» (Николаев), в комментарии изданию «Украинский футбол» заявил, что Тимощук покинул Россию и уехал жить в другую страну.