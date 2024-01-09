Эксперт: функционал Артура нужен «Зениту, но он не стоит €15 млн

«Артур должен усилить команду. Такой функционал нужен «Зениту» — левоногий вингер, играющий справа. Артур несколько сезонов — один из лучших в чемпионате Бразилии. Можно было брать раньше, ещё из «РБ Брагантино» и, соответственно, дешевле. Артур не стоит 15 миллионов евро. Для «Палмейрас» это отличная сделка», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.