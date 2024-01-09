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Мостовой назвал Головина лучшим российским игроком на данный момент

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал футболиста «Монако» Александра Головина лучшим отечественным футболистом на данный момент.

Мостовой назвал лучшего российского игрока на данный момент
© РИА Новости

27 летний российский хавбек включен в сборную лучших игроков первого круга чемпионата Франции. Монегаски в текущем сезоне занимают третье место в турнирной таблице с 33 очками в активе.

— Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин уже забил пять мячей и сделал две результативных передачи.

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Александр Мостовой
Александр Головин
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