Мостовой назвал лучшего российского игрока на данный момент

— Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».