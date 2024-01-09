Мостовой назвал лучшего российского игрока на данный момент

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал футболиста «Монако» Александра Головина лучшим отечественным футболистом на данный момент.
27 летний российский хавбек включен в сборную лучших игроков первого круга чемпионата Франции. Монегаски в текущем сезоне занимают третье место в турнирной таблице с 33 очками в активе.
— Головин — безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас. Начнем с того, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из лучших европейских чемпионатов. Таким у нас больше никто не может отметиться, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин уже забил пять мячей и сделал две результативных передачи.