Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром клуба в Кубке Франции. На счету 25-летнего форварда 30 забит мячей. По этому показателю француз обошёл Франсуа М’Пеле, забившего 28 голов.

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В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречаются «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе страны, и «ПСЖ». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. На момент написания новости идёт 62-я минута игры. Счёт 5:0 в пользу действующего чемпиона Франции. Килиан Мбаппе отметился хет-триком.