Два украинских голкипера попали в топ-10 самых дорогих вратарей мира

Суммы были определены на основе 6 000 транзакций с выплатой комиссии. Учитывались трансферные комиссии, которые, по всей вероятности, заплатят клубы, учитывая цены, инвестированные в прошлом в игроков с подобными характеристиками. Оценки не учитывают положения о возможном выкупе. Они касаются 100% имущественных прав и включают как фиксированные суммы, так и бонусы.