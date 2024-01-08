Почеттино высказался о трудностях предстоящего матча полуфинала Кубка лиги

«Я не хочу думать о финале Кубка лиги. Я предпочитаю думать только о «Мидлсбро». Я знаю, что это важно для клуба и команды, потому что, если мы доберемся до цели, это придаст нам заряд энергии. Но нам нужно идти шаг за шагом