СМИ: Моуринью размышляет об уходе из «Ромы» грядущим летом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью думает об уходе из римского клуба грядущим летом, сообщает Foot Mercato. Действующий контракт португальского специалиста рассчитан до конца июня 2024 года.

По информации источника, и «Рома», и Моуринью обдумывают своё совместное будущее. Вариант, при котором 60-летний специалист оставит свою должность в римском клубе по истечении сроков контракта, не исключён. «Рому» Жозе возглавил летом 2021 года, заключив трёхлетний контракт. Под руководством португальца «волки» стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/2022 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/2023.