Айван Тони — о дисквалификации: я наказал себя, почти не смотрел футбол за это время

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони, почти отбывший восьмимесячную дисквалификацию, рассказал о жизни во время периода без футбола. Напомним, в мае 2023 года форвард был отстранён от футбола за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает через восемь дней — во вторник, 16 января.