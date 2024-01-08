Защитник «Спартака» Бабич назвал фаворита Евро-2024

«На мой взгляд, фаворитом чемпионата Европы — 2024 является Англия. Им не повезло в прошлом розыгрыше турнира, но они идут вперёд, и их игра за последние два года демонстрирует прогресс. Для Сербии это отличная мотивация соревноваться с лучшими. В сборной Дании тоже отличные игроки, а Словению мы хорошо знаем по матчам Лиги наций.



Мы [игроки сборной Сербии] постараемся поднять нашу результативность и игру на более высокий уровень. Без сомнения, всей команде есть куда прогрессировать», — приводит слова Бабича MaxBetSport.