Каземиро высказался об игре Хойлунда за «Манчестер Юнайтед»

«Не стоит забывать, что Расмус всё ещё молод и это его первый сезон в Премьер-лиге. В конце концов, он всего лишь ребёнок, поэтому мы не должны оказывать на него большого давления. Многие люди думают, что он должен был прийти и сразу же забить 30 голов.



Расмус прибавляет в каждой игре, он усердно работает на тренировках. Он целеустремлённый парень, который хочет развиваться. Хойлунд станет отличным игроком для «Манчестер Юнайтед». Он будет соответствовать большим амбициям клуба и предопределит эпоху команды», — приводит слова Каземиро 90min.