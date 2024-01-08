Нигматуллин: приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ

«Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей по итогам первой части сезона. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать.



Пик моей карьеры? Сложно сказать. В сезоне-2017/2018 я был не хуже, тогда играл за «Амкар» и 13 сухих матчей провёл в чемпионате. В сезоне-2018/2019 с «Арсеналом» мы хорошо сыграли, когда заняли шестое место. Я тогда много матчей провёл «на ноль» и всё время был в игре — это основной показатель», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.