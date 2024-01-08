СМИ: ПСЖ не знает о соглашении между Мбаппе и «Реалом»

«ПСЖ» ничего не знает о достигнутом соглашении между нападающим парижан Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом», сообщает RMC Sport.

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По информации источника, руководство клуба ожидало и ожидает окончательного решения 25-летнего форварда. Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.