Тьерри Анри рассказал, почему завершил карьеру

«Был обычный день, я был с дочерью дома в Нью-Йорке. Я страдал от проблем с ахиллами более 10 лет я испытывал боль на обеих ногах каждое утро. Боль не проходила весь день. Иногда я чувствовал себя немного лучше, иногда наоборот, но каждый день я испытывал в течение 10 лет.



И вот я дома с дочерью, она подходит ко мне, дотрагивается до меня и говорит: «Ты водишь!» И она убежала. Я хотел побежать за ней, но не смог. Понимаете? Я хотел бежать, но не мог. Я посмотрел на нее и сказал: «Эй, ты победила». Я не мог за ней угнаться. Я встал на месте и спросил себя: «Что ты делаешь?!» Я не мог бежать, я не шучу. Она бежала, а я просто не мог сдвинуться с места. Именно тогда я понял, что больше не могу справляться с болью», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.