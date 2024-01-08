Российского футболиста номинировали в сборную мира по результатам 2023 года

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин попал в число номинантов в сборную 2023 года в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 (бывшая FIFA).

Разработчики выбрали для голосования 85 футболистов. Головин вошел в расширенный список из 28 полузащитников на попадание в сборную года. Его конкурентами станут Бернарду Силва, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Родри, Илкай Гюндоган, Тони Кроос, Лерой Зане и другие. Голосование стартует 8 января.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 15 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. Головин несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.