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Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2024 стартует 19 июля 2024 года. Соответствующая дата прописана в Положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, которое опубликовано на официальном сайте РФС.

Стала известна дата начала следующего сезона РПЛ
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Завершится первая часть следующего сезона 15 декабря 2024 года.

Также стоит отметить даты проведения Кубка России. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт 2 июня. Новый цикл в Кубке стартует 23 июля.

Напомним, заключительные матчи первой части сезона-2023/2024 прошли в условиях сильного мороза и снегопадов. Это породило массу дискуссий о необходимости изменения формата чемпионата. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение играть в такую погоду.

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