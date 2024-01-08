Агент Нестора высказался о возможном переходе хавбека «Сан-Паулу» в «Зенит»

Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, высказался о возможном переходе бразильца в «Зенита» в зимнее трансферное окно.

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«Трансфер Родриго в «Зенит» зимой? Пока ничего конкретного нет», – приводит слова Бермана «РБ Спорт».

В июле сообщалось об интересе «Зенита» к Нестору. По данным журналиста Андре Плихала, петербургский рассматривал возможность трансфера 23-летнего хавбека в случае ухода Вендела.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную Нестора в 9 млн евро. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. В минувшем сезоне хавбек провел в составе бразильской команды 54 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 8 результативными передачами.

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили два футболиста: защитник «Флуминенсе» Нино и полузащитник «Коринтианса» Педро.