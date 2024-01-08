Бывший игрок «Барселоны» может воссоединиться с Месси в «Интер» Майами
Футболист английской «Астон Виллы» Филлипе Коутиньо, который на правах аренды играет за катарский «Аль-Духаиль», может перейти в американский «Интер» Майами к Лионелю Месси, сообщает AS.
По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не хочет оставлять бразильца в составе английской команды. Именно поэтому для Коутиньо будут искать аренду в другую команду и клубами, которые могут арендовать Филлипе являются «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл за катарскую команду девять матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей. На данный момент рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.
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