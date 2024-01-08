Бывший игрок «Барселоны» может воссоединиться с Месси в «Интер» Майами

Футболист английской «Астон Виллы» Филлипе Коутиньо, который на правах аренды играет за катарский «Аль-Духаиль», может перейти в американский «Интер» Майами к Лионелю Месси, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не хочет оставлять бразильца в составе английской команды. Именно поэтому для Коутиньо будут искать аренду в другую команду и клубами, которые могут арендовать Филлипе являются «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».