В «Реале Сосьедад» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

Пресс-служба испанского клуба «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, рассказала, почему 20-летний полузащитник был заменён в перерыве матча 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Напомним, «Реал Сосьедад» выиграл матч со счётом 1:0 и прошёл в 1/8 финала Кубка Испании.