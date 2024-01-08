Скончался легендарный футболист Франц Беккенбауэр

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

В футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос».В общей сложности Франц сыграл 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Также Беккенбауэр принял участие в 103 играх за сборную Германии, за которую забил 14 мячей, а также выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы.