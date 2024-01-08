Хавьер Паскуаль стал самым побеждающим тренером в истории «Зенита»

«Победа над «Тамбовом» стала для Чави Паскуаля 146-й на посту главного тренера «Зенита», что делает его самым побеждающим тренером в истории клуба.



Ранее рекорд принадлежал Василию Карасёву, который одержал с командой 145 побед в 221 встречах. Чави отпраздновал успех 146 раз в 213 играх», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале санкт-петербургского клуба.