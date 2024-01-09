В "Зените" заявили, что футболист Артур перешел в клуб за 15 млн евро
Петербургский "Зенит" заплатил €15 млн за бразильского футболиста "Палмейраса" Артура. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Также эту информацию подтвердил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, его слова приводит РИА Новости.
Петербургский клуб объявил о подписании футболиста 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.
25-летний Артур выступал за "Палмейрас" с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах. "Зенит" после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, "Краснодара". В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский "Спартак". Точная дата и время игры пока неизвестны. "Зенит" выигрывал чемпионат России на протяжении пяти последних лет.