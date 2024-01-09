Президент «Наполи» в наказание за поражение закрыл игроков в отеле

«Наполи» проведет большую часть недели в закрытом режиме.

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7 января неаполитанцы проиграли «Торино» (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами. Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо после этого допустил, что команду закроют на базе.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Наполи» действительно решил закрыть игроков, но не базе, а в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться большую часть недели.