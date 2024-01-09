Роналду опубликовал яркое фото с женой

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал яркое фото со своей женой Джорджиной Родригес на побережье.

© Чемпионат.com

«Вторая половина», — подписал фото Роналду в своей социальной сети.

Соцсети

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальца с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. Отметим, что в 2023 году Роналду стал лучшим бомбардиром мира, записав в свой актив 54 гола.