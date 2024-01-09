Футболистка Ана Диаш трогательно попрощалась с «Зенитом»

«Пришло время прощаться с местом, которое три года был моим домом, и о котором я всегда буду хранить прекрасные воспоминания в сердце. Хочу поблагодарить всех – тренеров, боссов, мою команду и весь персонал за возможность, рост, опыт, достижения, но, прежде всего, за доверие и поддержку.



Лучшим болельщикам (вы из другого мира!) спасибо за то, что так хорошо принимали меня с первого дня и за то, что всегда были рядом в хорошие и плохие времена. Всё, чего мы достигли, было для вас и благодаря вам. «Зениту» и девочкам желаю только самого наилучшего, буду на другой стороне петь для вас. Ya tebya luvluv», — написала футболистка в своих социальных сетях.