Американскому клубу из-за Месси пришлось перенести матч на другой стадион

«Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в МЛС на Среднем Западе, особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году», — заявил Рид.