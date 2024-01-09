Умер экс-футболист «Зенита» Вазген Манасян

Бывший футболист «Зенита», «Памира» и сборной Таджикистана Вазген Манасян ушёл из жизни в возрасте 65 лет. За команду из Санкт-Петербурга он играл в 1992 году и успел провести 4 матча. Манасян является легендой «Памира» — он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (123 гола).