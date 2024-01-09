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Умер экс-футболист «Зенита» Вазген Манасян

Бывший футболист «Зенита», «Памира» и сборной Таджикистана Вазген Манасян ушёл из жизни в возрасте 65 лет. За команду из Санкт-Петербурга он играл в 1992 году и успел провести 4 матча. Манасян является легендой «Памира» — он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (123 гола).

Умер экс-футболист «Зенита» Вазген Манасян
© Федерация Футбола Таджикистана

«На 66 м году ушел из жизни ветеран таджикского футбола, легендарный нападающий душанбинского «Памира», бывший тренер национальной сборной Таджикистана Вазген Игнатович Манасян. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — написала пресс служба Федерации футбола Таджикистана на официальном сайте.

Стоит отметить, что с 2013 по 2015 год Манасян вёл тренерскую карьеру. Он был помощником главного тренера в сборной Таджикистана.

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