Находящийся без клуба Лингард предложил свои услуги «Барселоне»

По информации источника, представители 31-летнего футболиста считают, что для сине-гранатовых будет выгодным подписать Лингарда, поскольку за него не нужно будет платить деньги другим клубам, что важно для них из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Кроме того, игрок рассчитывает на заработную плату в размере € 2 млн в год, что также не является препятствием для соблюдения клубных ограничений в плане финансового аспекта.