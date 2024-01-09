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Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Килианом Мбаппе

«Ливерпуль», находящийся в переговорном процессе с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в попытке уговорить футболиста перейти в английский клуб, отдельное внимание акцентирует на том, что на текущий момент чемпионат Англии является наиболее престижной европейской лигой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Мбаппе
© Чемпионат.com

По информации источника, боссы ливерпульского клуба отдельно отмечают тот факт, что английская Премьер-лига является более сильным чемпионатом, чем испанская Примера, где будет выступать нападающий в случае своего ухода в мадридский «Реал».

Руководители «Ливерпуля» также подчёркивают, что крайний нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах в скором времени может покинуть клуб, и команде вновь потребуется лидер, которым может стать 25-летний футболист.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе был недоволен тем, что мадридский «Реал», с которым его связывают в последние годы, поставил перед ним ультиматум о необходимости принять решение о том, станет ли он игроком «сливочных» до конца января.

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