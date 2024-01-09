Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Мбаппе

«Ливерпуль», находящийся в переговорном процессе с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, в попытке уговорить футболиста перейти в английский клуб, отдельное внимание акцентирует на том, что на текущий момент чемпионат Англии является наиболее престижной европейской лигой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, боссы ливерпульского клуба отдельно отмечают тот факт, что английская Премьер-лига является более сильным чемпионатом, чем испанская Примера, где будет выступать нападающий в случае своего ухода в мадридский «Реал».

Руководители «Ливерпуля» также подчёркивают, что крайний нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах в скором времени может покинуть клуб, и команде вновь потребуется лидер, которым может стать 25-летний футболист.