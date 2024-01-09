Мбаппе намерен сообщить президенту ПСЖ, что не будет продлевать контракт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе желает провести встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи для того, чтобы лично сообщить ему о своём намерении не продлевать контракт с французским грандом. Об этом сообщает El Chiringuito со ссылкой на журналиста Эду Агирре в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство мадридского «Реала», куда он потенциально может перейти. Боссы «сливочных» потребовали, чтобы Мбаппе определился с тем, подпишет ли он контракт с ними или нет до конца января.