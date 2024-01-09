Стало известно, почему «Арсенал» не будет покупать нападающего зимой

Лондонский «Арсенал» с высокой вероятностью не будет приобретать нового нападающего в январское трансферное окно, несмотря на желание тренерского штаба усилить линию атаки, по причине необходимости соблюдения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, боссы «канониров» изъявили желание остаться в пределах трансферного лимита после того, как минувшим летом они купили полузащитника Деклана Райса за € 121 млн, атакующего хавбека Кая Хаверца стоимостью в € 75 млн, а также защитника Юрриена Тимбера за € 46 млн.

Подчёркивается, что недавние слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты о том, что до конца нынешнего сезона лондонский клуб будет полагаться на имеющихся игроков, связаны с тем, что он был уведомлен о финансовой ситуации в клубе.