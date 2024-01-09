Спортдиректор «Оренбурга»: Гойкович покинет клуб

«Как я понял, он не хочет продлевать контракт. Он покинет клуб, скорее всего, летом или уже этой зимой. Посмотрим», — приводит слова Андреева издание «РБ Спорт».

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» футболист играет с 2020 года. Действующий контракт Ренато с оренбуржцами рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. «Оренбург» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает 14-е место в турнирной таблице.